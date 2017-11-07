ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговли людьми и защиты пострадавших. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата, передает УНН.
Законопроектом предполагается усовершенствовать государственную политику по вопросам противодействия торговле людьми, что позволит улучшить качество предоставление услуг и помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.
Проектом предусматривается привести в соответствие определение "торговля людьми" с положениями Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.
Законопроектом, в частности, предлагается расширить круг субъектов Национального механизма взаимодействия, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми.
Кроме того, предлагается уточнить перечень общих полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере противодействия торговле людьми, в частности относительно осуществления ими мероприятий по добровольному возвращению иностранцев и лиц без гражданства, пострадавших от торговли людьми; о принудительном выдворении и реадмиссии с Украины иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших законодательство о противодействии торговле людьми; по обеспечению безопасности женщин, девушек, мужчин и парней с инвалидностью от сексуального насилия и эксплуатации.
Также решается вопрос о предоставлении полномочий Совету министров АРК и органам местного самоуправления в сфере противодействия торговле людьми; расширить сеть учреждений, которые будут оказывать помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми; усовершенствовать процедуру установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.
Напомним, Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей.