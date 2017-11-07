ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми

Законопроектом предполагается усовершенствовать государственную политику по вопросам противодействия торговле людьми, что позволит улучшить качество предоставление услуг и помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.

Проектом предусматривается привести в соответствие определение "торговля людьми" с положениями Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Законопроектом, в частности, предлагается расширить круг субъектов Национального механизма взаимодействия, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми.

Кроме того, предлагается уточнить перечень общих полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере противодействия торговле людьми, в частности относительно осуществления ими мероприятий по добровольному возвращению иностранцев и лиц без гражданства, пострадавших от торговли людьми; о принудительном выдворении и реадмиссии с Украины иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших законодательство о противодействии торговле людьми; по обеспечению безопасности женщин, девушек, мужчин и парней с инвалидностью от сексуального насилия и эксплуатации.

Также решается вопрос о предоставлении полномочий Совету министров АРК и органам местного самоуправления в сфере противодействия торговле людьми; расширить сеть учреждений, которые будут оказывать помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми; усовершенствовать процедуру установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

Напомним, Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей.