ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70149 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135733 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109503 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111720 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109374 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101871 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106240 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102941 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми

ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми

Киев  •  УНН

 • 9583 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговли людьми и защиты пострадавших. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата, передает УНН.

Законопроектом предполагается усовершенствовать государственную политику по вопросам противодействия торговле людьми, что позволит улучшить качество предоставление услуг и помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.

Проектом предусматривается привести в соответствие определение "торговля людьми" с положениями Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Законопроектом, в частности, предлагается расширить круг субъектов Национального механизма взаимодействия, которые осуществляют мероприятия в сфере противодействия торговле людьми.

Кроме того, предлагается уточнить перечень общих полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере противодействия торговле людьми, в частности относительно осуществления ими мероприятий по добровольному возвращению иностранцев и лиц без гражданства, пострадавших от торговли людьми; о принудительном выдворении и реадмиссии с Украины иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших законодательство о противодействии торговле людьми; по обеспечению безопасности женщин, девушек, мужчин и парней с инвалидностью от сексуального насилия и эксплуатации.

Также решается вопрос о предоставлении полномочий Совету министров АРК и органам местного самоуправления в сфере противодействия торговле людьми; расширить сеть учреждений, которые будут оказывать помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми; усовершенствовать процедуру установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

Напомним, Рада приняла закон об усилении гарантий безопасности детей.

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