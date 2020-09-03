ВР посилила покарання за викрадення автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3301 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Зокрема, згідно з законопроектом, незаконне внесення змін, підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація, а також створення чи утримання місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів карається штрафом від 1 000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Також ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ВРУ раніше ухвалила за основу законопроект №3301 про внесення змін до Кримінального та Кримінальногопроцесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортом.