Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо незаконного заволодіння транспортом

Законопроект спрямований на удосконалення законодавства у сфері протидії незаконним заволодінням транспортними засобами. Відтак, незаконне внесення змін, підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація, а також створення чи утримання місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів карається штрафом від 1 000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Також ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, викрито та припинено діяльність злочинної групи, яка на території Києва та області незаконно заволоділа автомобілями марки “Toyota”, вартістю 6 млн гривень.