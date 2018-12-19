ВР планує взятися за протидію рейдерству та права мешканців гуртожитків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України планує розглянути законопроект щодо протидії рейдерству, захистити мешканців гуртожитків та ратифікувати низку міждержавних угод. Відповідні питання внесені у порядок денний парламенту, передає кореспондент УНН.
Першим депутати розглянуть законопроект №8121 щодо протидії рейдерству. Документ покликаний забезпечити захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігти протиправному поглинанню і захопленню підприємств.
Також парламент у першому читанні має розглянути законопроект №9102, який передбачає недопущення незаконного виселення мешканців гуртожитків із займаних ними жилих приміщень у гуртожитках та недопущення відчуження у будь-який спосіб гуртожитків та їхніх частин, що будувалися за радянських часів (до 1 грудня 1991 року).
Після цього нардепи планують ратифікувати низку міждержавних угод. Зокрема, Меморандум між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Австрія про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ.
Нагадаємо, напередодні Рада підтримала штрафи за булінг у школах.