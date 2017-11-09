ВР планує встановити строки завершення розгляду справ щодо економічної конкуренції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада планує встановити строки завершення розгляду справ про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції. Парламентарі 230 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроект, зокрема, передбачає встановлення строків, протягом яких має бути завершено розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Так, пропонується визначити, що справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції повинні бути розглянуті органами Антимонопольного комітету протягом розумного строку, але не пізніше ніж через три роки з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи.
Якщо протягом граничного строку розгляду справи органом АМКУ рішення не прийнято, справа підлягає закриттю у зв'язку з недоведенням вчинення порушення.
Нагадаємо, АМКУ не погоджуватиме концентрацію компаніям, які перебувають під санкціями.