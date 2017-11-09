ВР планирует установить сроки завершения рассмотрения дел об экономической конкуренции

Законопроект, в частности, предусматривает установление сроков, в течение которых должно быть завершено рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Так, предлагается определить, что дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции должны быть рассмотрены органами Антимонопольного комитета в течение разумного срока, но не позднее чем через три года со дня принятия распоряжения о начале рассмотрения дела.

Если в течение предельного срока рассмотрения дела органом АМКУ решение не принято, дело подлежит закрытию в связи с недоказанностью совершения нарушения.

Напомним, АМКУ не согласовывать концентрацию компаниям, которые находятся под санкциями.