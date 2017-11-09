ВР планирует установить сроки завершения рассмотрения дел об экономической конкуренции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада планирует установить сроки завершения рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Парламентарии 230 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроект, в частности, предусматривает установление сроков, в течение которых должно быть завершено рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.
Так, предлагается определить, что дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции должны быть рассмотрены органами Антимонопольного комитета в течение разумного срока, но не позднее чем через три года со дня принятия распоряжения о начале рассмотрения дела.
Если в течение предельного срока рассмотрения дела органом АМКУ решение не принято, дело подлежит закрытию в связи с недоказанностью совершения нарушения.
Напомним, АМКУ не согласовывать концентрацию компаниям, которые находятся под санкциями.