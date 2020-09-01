ВР підтримала звільнення переселенців від сплати туристичного збору
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3103 щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення підтримали 341 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Внутрішньо переміщені особи, це та категорія людей, яка за власним розсудом подорожує по Україні. По статистиці в Україні зареєстровано понад 1,4 млн ВПО, підтвердженими даними близько 10 тис. з них постійно проживають на території готелів, різних готельних комплектів", – сказав під час обговорення законопроекту нардеп Дмитро Лубінець.
Так, метою законопроекту є звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб.
Також нардепи скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавірусу у 1,5 млрд доларів.