ВР підтримала зміни до бюджету щодо держгарантій на портфельній основі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроект №3659 про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік в частині надання держгарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом вносяться зміни до держбюджету на 2020 рік у частині можливості надання державних гарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами ПрАТ “Укргідроенерго”, звільнивши його від зобов’язання надавати забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання за наявності відповідного рішення уряду.
Окрім того, передбачається можливість надання державних гарантій на портфельній основі у сумі до 5 000 000 тис. грн в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем запозичень суб’єктів господарювання — резидентів України перед банками-кредиторами.
Також нардепи скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, ВРУ відправила на повторне перше читання законопроект № 3598, поданий Кабінетом міністрів, щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу.