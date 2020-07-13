Нардепи направили на доопрацювання законопроект про запровадження портфельних держгарантій для бізнесу

ukru
Ексклюзив
07:00 • 7865 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 20291 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 106942 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 154231 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 127822 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 141526 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144199 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128636 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182785 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126113 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 78747 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 131235 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 111552 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 93022 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 91342 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 7649 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 20070 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 50796 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 121870 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 126548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 99125 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 100823 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 119001 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 135932 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 134442 перегляди
Актуальне
Нардепи направили на доопрацювання законопроект про запровадження портфельних держгарантій для бізнесу

Нардепи направили на доопрацювання законопроект про запровадження портфельних держгарантій для бізнесу

Київ • УНН

 • 14327 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у понеділок відправила на повторне перше читання законопроект №3598, поданий Кабінетом міністрів, щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу в частині створення законодавчих підстав для надання за рішенням Кабміну державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих резидентам України у розмірі, що не перевищує 80 % загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

Зазначено, що порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі мають бути встановлені Кабінетом міністрів України. Також пропонується передбачити можливість залучення державою юридичних осіб для надання агентських, консультаційних та інших послуг, необхідних для управління гарантійними зобов’язаннями держави, наданими на портфельній основі.

Як зазначають автори законопроекту, механізм передбачає відсутність прямих взаємовідносин між гарантом та позичальником, що з одного боку спрощує відповідні бюрократичні процедури, а з іншого покладає на банки-кредитори додаткові вимоги, в тому числі щодо оцінки позичальників, їх діяльності та фінансових показників, стягнення з них простроченої заборгованості.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32