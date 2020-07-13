Нардепи направили на доопрацювання законопроект про запровадження портфельних держгарантій для бізнесу

Так, законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу в частині створення законодавчих підстав для надання за рішенням Кабміну державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих резидентам України у розмірі, що не перевищує 80 % загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

Зазначено, що порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі мають бути встановлені Кабінетом міністрів України. Також пропонується передбачити можливість залучення державою юридичних осіб для надання агентських, консультаційних та інших послуг, необхідних для управління гарантійними зобов’язаннями держави, наданими на портфельній основі.

Як зазначають автори законопроекту, механізм передбачає відсутність прямих взаємовідносин між гарантом та позичальником, що з одного боку спрощує відповідні бюрократичні процедури, а з іншого покладає на банки-кредитори додаткові вимоги, в тому числі щодо оцінки позичальників, їх діяльності та фінансових показників, стягнення з них простроченої заборгованості.