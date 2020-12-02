ВР підтримала у першому читаннні законопроект про легалізацію криптовалют

“Законопроект є базовим, він визначає всі базові поняття, пов’язані з віртуальними активами, перелік постачальників послуг у сфері віртуальних активів, усі визначення і дефініції. Законопроект доповнює раніше прийнятий законопроект про запобігання відмивання брудних коштів, що імплементує в українське законодавство норми щодо запобігання відмивання брудних коштів. Ці норми наразі не працюють, тому що немає базового закону”, — сказав під час виступу на трибуні ВР голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, член депутатської фракції політпартії “Слуга народу” Олексій Жмеренецький.

Так, передбачається, що закон застосовуватиметься до правовідносин, що виникають у зв’язку із обігом віртуальних активів в Україні, визначатиме права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Законопроектом передбачено, що його дія застосовується до правовідносин, які виникають: 1) при постачанні послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України; 2) у зв’язку зі здійсненням правочину відносно віртуальних активів, якщо особа, що здійснює цей правочин визначає, що до такого правочину застосовується право України, якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України.

Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує державну політику в сфері обігу віртуальних активів, є Міністерство цифрової трансформації України (далі — Мінцифри). На Мінцифри покладені завдання, зокрема, здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України, забезпечення та здійснення контролю за виконанням, в межах компетенції, виконання учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Законопроект визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними активами, через проходження процедур державної реєстрації одного або декількох видів діяльності:

— зберігання або адміністрування віртуальних активів та ключів віртуальних активів;

— обмін віртуальних активів;

— переказ віртуальних активів;

— участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Окреме регулювання передбачене для віртуальних активів, забезпечених фінансовими інструментами — державним органом, що регулює введення в обіг та обіг такого віртуального активу виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, раніше сьогодні нардепи підтримали направлення до комітету на повторне друге читання проект закону № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.