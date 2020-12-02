ВР поддержала в первом читаннни законопроект о легализации криптовалют

“Законопроект является базовым, он определяет все базовые понятия, связанные с виртуальными активами, перечень поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, все определения и дефиниции. Законопроект дополняет ранее принятый законопроект о предотвращении отмывания грязных средств, имплементирует в украинское законодательство нормы по предотвращению отмывания грязных денег. Эти нормы пока не работают, потому что нет базового закона”, — сказал во время выступления на трибуне ВР председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, член депутатской фракции политпартии “Слуга народа” Алексей Жмеренецкий.

Так, предполагается, что закон будет применяться к правоотношениям, возникающим в связи с обращением виртуальных активов в Украине, определять права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов.

Законопроектом предусмотрено, что его действие применяется к правоотношениям, возникающим: 1) при поставке услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, когда поставщик таких услуг имеет зарегистрированное местонахождение или постоянное представительство на территории Украины; 2) в связи с осуществлением сделки относительно виртуальных активов, если лицо, осуществляющее эту сделку определяет, что в такой сделки применяется право Украины, если это не противоречит положениям действующих международных договоров Украины.

Центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, является Министерство цифровой трансформации Украины (далее — Минцифры). На Минцифры возложены задачи, в частности, осуществление государственного регулирования и контроля за оборотом виртуальных активов на территории Украины, обеспечения и осуществления контроля за выполнением, в пределах компетенции, выполнения участниками рынка виртуальных активов законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законопроект определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, из-за прохождения процедур государственной регистрации одного или нескольких видов деятельности:

— хранение или администрирования виртуальных активов и ключей виртуальных активов;

— обмен виртуальных активов;

— перевод виртуальных активов;

— участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Отдельное регулирование предусмотрено для виртуальных активов, обеспеченных финансовыми инструментами — государственным органом, регулирующим введение в оборот и оборот такого виртуального актива выступает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, ранее сегодня нардепы поддержали направление в комитет на повторное второе чтение проект закона № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.