ВР підтримала створення нового правоохоронного органу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3087-д про Бюро економічної безпеки. Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки України як правоохоронного органу. На цей орган покладається функції виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.
Законопроектом визначаються завдання та повноваження Бюро економічної безпеки України, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.
Так, гранична чисельність працівників Бюро може бути 4 тис. осіб. Бюро економічної безпеки України утворюється Президентом України відповідно до цього закону.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що Міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.