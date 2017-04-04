ВР не включила до порядку денного президентський законопроект про автоматичний арешт рахунків боржників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про автоматичний арешт рахунків боржників. За розгляд цього питання проголосували лише 164 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачалося впровадити автоматичний арешт рахунку боржника на підставі судового наказу. При цьому розблокування рахунку пропонувалося здійснювати лише після оплати заборгованості. Також пропонувалося спростити процедуру виклику на судовий процес для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в Криму.
Як повідомляв УНН, НКРЕКП затвердила нормативи перерахування оплати за опалення і гарячу воду.