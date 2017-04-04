ВР не включила в повестку дня президентский законопроект об автоматическом аресте счетов должников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект об автоматическом аресте счетов должников. За рассмотрение этого вопроса проголосовали только 164 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предполагалось внедрить автоматический арест счета должника на основании судебного приказа. При этом, разблокировку счета предлагалось осуществлять только после оплаты задолженности. Также предлагалось упростить процедуру вызова на судебный процесс для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в Крыму.
Как сообщал УНН, НКРЕКП утвердила нормативы перечисления оплаты за отопление и горячую воду .