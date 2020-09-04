ВР не підтримала вихід України з угоди про співробітництво держав-учасниць СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховна Рада України не підтримала урядовий проект закону №0048 про вихід з Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки, передає кореспондент УНН.
"Проектом Закону пропонується вийти з Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки. Кабінету міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Так, за відповідний законопроект проголосували 223 нардепи, чого не вистачило для ухвалення його в цілому.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України розірвав ще три угоди в рамках Співдружності незалежних держав.