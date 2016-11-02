ВР не дозволила іноземцям бути донорами крові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект про можливість бути донорами крові іноземцям. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається дозволити повнолітнім дієздатним особам, які не є громадянами України, бути донорами крові на засадах добровільності.
Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття проекту закону сприятиме поліпшенню стану надання медичної допомоги та підвищенню рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я донорською кров’ю та її компонентами.