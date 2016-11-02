ВР не позволила иностранцам быть донорами крови
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект о возможности быть донорами крови иностранцам. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предполагается разрешить совершеннолетним дееспособным лицам, которые не являются гражданами Украины, быть донорами крови на основе добровольности.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта закона будет способствовать улучшению состояния оказания медицинской помощи и повышению уровня обеспеченности учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами.