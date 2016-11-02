ВР не позволила иностранцам быть донорами крови

Законопроектом предполагается разрешить совершеннолетним дееспособным лицам, которые не являются гражданами Украины, быть донорами крови на основе добровольности.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта закона будет способствовать улучшению состояния оказания медицинской помощи и повышению уровня обеспеченности учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами.