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ВР має повторно розглянути зміни до закону про ДБР наступного пленарного тижня - Труба

ВР має повторно розглянути зміни до закону про ДБР наступного пленарного тижня - Труба

Київ • УНН

 • 7626 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розраховує на повторний розгляд Верховною Радою законопроектів, якими передбачено внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань", на наступному пленарному тижні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Дякую авторам законопроектів та народним депутатам, які сьогодні прийшли до Верховної Ради та віддали свої голоси. Законопроекти повернули на повторне перше читання. Розраховую, що комітет найближчим часом їх розгляне, а голова Верховної Ради Андрій Парубій поставить їх на голосування вже на наступному пленарному тижні. Зі свого боку готовий надавати всі роз’яснення та переконувати голосувати за необхідні зміни", - зазначив Р.Труба.

Він наголосив, що ці законопроекти, якими вносяться зміни до закону "Про Державне бюро розслідувань", є експертними, а не політичними, й підтримані абсолютною більшістю депутатів під час засідання профільного комітету.

"Вони розблоковують напрями формування ДБР, зокрема, передають повноваження проведення конкурсів від зовнішньої комісії до внутрішніх; доповнюють перелік підрозділів ДБР, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; встановлюють спеціальні звання для осіб рядового та начальницького складу тощо", – нагадав директор ДБР.

На його думку, законопроекти не набрали потрібної кількості голосів через відсутність або неголосування значної частини депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання три законопроекти щодо Державного бюро розслідувань, адже на ранковому засіданні жоден з трьох проектів закону не знайшов консенсусу. 

Українські Національні Новини

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