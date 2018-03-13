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ВР должна повторно рассмотреть изменения в закон о ГБР на следующей пленарной неделе - Труба

ВР должна повторно рассмотреть изменения в закон о ГБР на следующей пленарной неделе - Труба

Киев  •  УНН

 • 7625 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассчитывает на повторное рассмотрение Верховной Радой законопроектов, предусматривающих внесение изменений в закон "О Государственном бюро расследований", на следующей пленарной неделе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Спасибо авторам законопроектов и народным депутатам, которые сегодня пришли в Верховную Раду и отдали свои голоса. Законопроекты вернули на повторное первое чтение. Рассчитываю, что комитет в ближайшее время их рассмотрит, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий поставит их на голосование уже на следующей пленарной неделе. Со своей стороны готов оказывать все разъяснения и убеждать голосовать за необходимые изменения", - отметил Р.Труба.

Он отметил, что эти законопроекты, которыми вносятся изменения в закон "О Государственном бюро расследований", являются экспертными, а не политическими, и поддержаны абсолютным большинством депутатов на заседании профильного комитета.

"Они разблокируют направления формирования ГБР, в частности, передают полномочия проведения конкурсов от внешней комиссии к внутренним; дополняют перечень подразделений ГБР, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность; устанавливают специальные звания лицам рядового и начальствующего состава и т.д.", - напомнил директор ГБР.

По его мнению, законопроекты не набрали нужного количества голосов из-за отсутствия или неголосования значительной части депутатов.

Напомним, Верховная Рада отправила на доработку три законопроекта относительно Государственного бюро расследований, ведь на утреннем заседании ни один из трех проектов закона не нашел консенсуса.

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