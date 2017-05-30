ВР має намір прив'язати розмір судового збору до прожиткового мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада має намір вирівняти розмір судового збору та прив'язати його до рівня прожиткового мінімуму, повідомляє УНН.
Як пояснив один із співавторів законопроекту Сергій Тригубенко, існуюча ставка судового збору для багатьох людей є перешкодою для звернення до суду. Особливо, якщо суперечка — майновий.
“Здійснення правосуддя не повинно бути комерційної послугою. Суд повинен бути доступним для різних соціальних категорій людей. Ми пропонуємо вирівняти суму судового збору у всіх судах (господарському, цивільному, адміністративному), прив’язати його до рівня прожиткового мінімуму і встановити максимальний розмір”, — пояснив нардеп.
На думку політика, зниження суми судового збору дозволить людям частіше звертатися в суд для відновлення своїх прав.
“Необгрунтовано великий розмір судового збору порушує права громадян на захист своїх прав. Ми ж хочемо надати їм можливість вільного доступу до правосуддя у всіх судах та інстанціях. Цей законопроект є особливо важливим для вразливих верст населення”, - пояснив С.Тригубенко.