ВР намерена привязать размер судебного сбора к прожиточному минимуму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада намерена выровнять размер судебного сбора и привязать его к уровню прожиточного минимума, сообщает УНН.
Как пояснил один из соавторов законопроекта Сергей Тригубенко, существующая ставка судебного сбора для многих людей является препятствием для обращения в суд. Особенно, если спор - имущественный.
"Осуществление правосудия не должно быть коммерческой услугой. Суд должен быть доступным для различных социальных категорий людей. Мы предлагаем выровнять сумму судебного сбора во всех судах (хозяйственном, гражданском, административном), привязать его к уровню прожиточного минимума и установить максимальный размер", - пояснил нардеп.
По мнению политика, снижение суммы судебного сбора позволит людям чаще обращаться в суд для восстановления своих прав.
"Необоснованно большой размер судебного сбора нарушает права граждан на защиту своих прав. Мы же хотим предоставить им возможность свободного доступа к правосудию во всех судах и инстанциях. Этот законопроект является особенно важным для уязвимых слоев населения", - пояснил С.Тригубенко.