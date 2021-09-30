Впустила з рук 2-місячне немовля і покинула напризволяще: молоду матір засудили більше ніж на рік

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За даними прокуратури, у жовтні 2019 року 21-річна жінка у соціальному гуртожитку, у якому вона проживала, впустила з рук двомісячне немовля, внаслідок чого хлопчик дістав тяжкі тілесні ушкодження. Матір не надала дитині першої медичної допомоги та не викликала "швидку".

За кілька днів після цієї події, обвинувачена, усвідомлюючи, що її син залишиться без нагляду та водночас перебуває у небезпечному для життя стані через тілесні ушкодження, залишила немовля у кімнаті гуртожитку та пішла у власних справах.

Згодом дитину виявили сусіди, які й викликали карету швидкої допомоги.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання – 1 рік та 3 місяці обмеження волі (ст. 128, ч. 2 ст. 135 КК України). Її взяли під варту у залі суду. Вирок законної сили ще не набрав.

Повідомляють, що раніше, іншим рішенням суду, жінку позбавили батьківських прав.

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