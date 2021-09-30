Уронила 2-месячного младенца и бросила на произвол судьбы: молодую мать осудили более чем на год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Ровном приговорили к более году заключения мать, которая выронила из рук 2-месячного младенца, не вызвала ему "скорую" и оставила одного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.
Детали
По данным прокуратуры, в октябре 2019 года 21-летняя женщина в социальном общежитии, в котором она проживала, выронила из рук двухмесячного младенца, в результате чего мальчик получил тяжелые телесные повреждения. Мать не предоставила ребенку первой медицинской помощи и не вызвала "скорую".
Через несколько дней после этого события, обвиняемая, осознавая, что ее сын останется без присмотра и одновременно находится в опасном для жизни состоянии из-за телесных повреждений, оставила младенца в комнате общежития и пошла по своим делам.
Впоследствии ребенка обнаружили соседи, которые и вызвали карету скорой помощи.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы (ст. 128, ч. 2 ст. 135 УК Украины). Ее взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
Сообщается, что ранее, другим решением суда, женщину лишили родительских прав.
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