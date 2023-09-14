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Впродовж доби відбулось 29 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби відбулось 29 бойових зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 164899 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Наша авіація завдала 12 ударів по зосередженню ворога та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області; Степок Сумської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області; Роботине, Запасне Запорізької області; Одрадокам’янка, Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 970 осіб, 4599 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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