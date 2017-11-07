ВРП висловилася за утворення Черкаського та Чернівецького окружних судів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вища рада правосуддя на сьогоднішньому засіданні підтримала питання щодо утворення Чернівецького окружного суду та Черкаського окружного суду, а також ліквідації низки судів. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
"Вища рада правосуддя ухвалила: підтримати ліквідацію Першотравневого, Садгірського і Шевченківського районних судів міста Чернівці та утворення Чернівецького окружного суду, а також підтримати ліквідацію Черкаського і Чигиринського районних судів Черкаської області, Придніпровського і Соснівського районних судів міста Черкас та утворення Черкаського окружного суду", - зазначили у ВРП.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо арешту голови Сумського господарського суду.