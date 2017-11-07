ВСП высказался за создание Черкасского и Черновицкого окружных судов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8820 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70022 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109365 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101865 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102940 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148600 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ВСП высказался за создание Черкасского и Черновицкого окружных судов

ВСП высказался за создание Черкасского и Черновицкого окружных судов

Киев  •  УНН

 • 8562 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Высший совет правосудия на сегодняшнем заседании поддержал вопрос о создании Черновицкого окружного суда и Черкасского окружного суда, а также ликвидации ряда судов. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Высший совет правосудия постановил: поддержать ликвидацию Первомайского, Садгорского и Шевченковского районных судов города Черновцы и образования Черновицкого окружного суда, а также поддержать ликвидацию Черкасского и Чигиринского районных судов Черкасской области, Приднепровского и Сосновского районных судов города Черкасс и образования Черкасского окружного суда", - отметили в ВСП.

Напомним, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте председателя Сумского хозяйственного суда.

Украинские Национальные Новости

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