ВСП высказался за создание Черкасского и Черновицкого окружных судов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Высший совет правосудия на сегодняшнем заседании поддержал вопрос о создании Черновицкого окружного суда и Черкасского окружного суда, а также ликвидации ряда судов. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"Высший совет правосудия постановил: поддержать ликвидацию Первомайского, Садгорского и Шевченковского районных судов города Черновцы и образования Черновицкого окружного суда, а также поддержать ликвидацию Черкасского и Чигиринского районных судов Черкасской области, Приднепровского и Сосновского районных судов города Черкасс и образования Черкасского окружного суда", - отметили в ВСП.
Напомним, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте председателя Сумского хозяйственного суда.