ВСП высказался за создание Черкасского и Черновицкого окружных судов

"Высший совет правосудия постановил: поддержать ликвидацию Первомайского, Садгорского и Шевченковского районных судов города Черновцы и образования Черновицкого окружного суда, а также поддержать ликвидацию Черкасского и Чигиринского районных судов Черкасской области, Приднепровского и Сосновского районных судов города Черкасс и образования Черкасского окружного суда", - отметили в ВСП.

Напомним, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте председателя Сумского хозяйственного суда.