Вплив Росії на Угорщину зростає – МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вплив Росії на Угорщину зростає, і це є загрозою для всієї Європи. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає УНН.
“Я не хочу звинувачувати... Але політично я можу допустити те, що вплив Москви на Будапешт, на жаль, зростає. І це є загрозою не тільки для Києва, але й для Європи, для єдності в НАТО і для розуміння того, як гібридно діє Росія”, — заявив В.Боднар.
Крім того, посадовець прокоментував нинішні відносини між Україною та Угорщиною. За його словами, “проблема Угорщини в спробі використання свого членства в НАТО для задоволення якихось своїх цілей, які ми не зовсім розуміємо”.
“З одного боку, як держава-член НАТО — на території України проживають угорці, які є складовою українського суспільства, їхня безпека мала би бути ключовим інтересом для Угорщини. Тому Україна в НАТО була би більш вигіднішою для Угорщини, ніж навпаки. Тому я підозрюю, що це не інтерес Угорщини, в даному випадку Угорщина проштовхує в НАТО, а інтерес третьої сторони. І не дивно про це говорити, знаючи певні факти”, — резюмував В.Боднар.
Як повідомляв УНН, за різними даними, у тому числі угорськими, в Закарпатській області Угорщина видала понад 100 тисяч паспортів.