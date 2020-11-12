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Вплив пандемії: приставка Sony PS5 розпродана в інтернет магазинах США та Японії з рекордною швидкістю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Консоль Sony Corp PlayStation 5, яка з’явилася на ринку в минулий четвер, повністю продана на сайтах роздрібних продаж у Японії та США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН

“Попит на PS5, який пропонує найсучаснішу графіку, більш швидкий час завантаження та новий контролер з імерсивним зворотнім зв'язком, був викликаний пандемією”, - йдеться в матеріалі.

Консоль Sony Corp PlayStation 5 (PS5) запущена на основних ринках в четвер, але з першого дня реальні продажі обмежуються лише передзамовленням у зв'язку з пандемією COVID-19, яка зумовила бум ігрового попиту.

Додамо, що спочатку Sony зробила запуск продажів в Інтернеті тільки для підтримки соціального дистанціювання, закликаючи споживачів "бути в безпеці, залишатися вдома, і розмістити ваше замовлення в Інтернеті".

Зазначимо, що консоль наступного покоління, яку продають за  500 або 400 доларів без диска, була розпродана на великих роздрібних сайтах в Японії та США, деякі з яких проводили навіть лотереї серед замовників. На провідній платформі “блошиного” ринку Японії від Mercari Inc консолі продавалися за більш ніж 900 доларів.

Аналітики бачать дефіцит консолей від Sony і конкурента Microsoft Corp, який запустив пристрої Xbox у вівторок, що поширюється на 2021 рік.

Нагадаємо, що японська компанія Sony презентувала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5 у червні цього року.

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