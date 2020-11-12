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Влияние пандемии: приставка Sony PS5 распродана в интернет магазинах США и Японии с рекордной скоростью

Влияние пандемии: приставка Sony PS5 распродана в интернет магазинах США и Японии с рекордной скоростью

Киев • УНН

 • 31804 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Консоль Sony Corp PlayStation 5, которая появилась на рынке в прошлый четверг, полностью продана на сайтах розничных продаж в Японии и США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Спрос на PS5, который предлагает самую современную графику, более быстрое время загрузки и новый контроллер с иммерсивной обратной связью, был вызван пандемией", - говорится в материале.

Консоль Sony Corp PlayStation 5 (PS5) запущена на основных рынках в четверг, но с первого дня реальные продажи ограничиваются только предзаказ в связи с пандемией COVID-19, которая обусловила бум игрового спроса.

Добавим, что сначала Sony сделала запуск продаж в Интернете только для поддержки социального дистанцирования, призывая потребителей "быть в безопасности, оставаться дома, и разместить ваш заказ в Интернете".

Отметим, что консоль следующего поколения, которую продают по 500 или 400 долларов без диска, была распродана на больших розничных сайтах в Японии и США некоторые из которых проводили даже лотереи среди заказчиков. На ведущей платформе "блошиного" рынка Японии от Mercari Inc консоли продавались по более чем 900 долларов.

Аналитики констатируют дефицит консолей от Sony и конкурента Microsoft Corp, который запустил устройства Xbox во вторник, распространяющийся на 2021.

Напомним, что японская компания Sony представила игровую консоль нового поколения PlayStation 5 в июне этого года.

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