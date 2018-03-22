Вплив на суд по-закарпатськи: жінка посипала вхід до приймальні судді сіллю і маком

"22.03.2018 року біля 10 год. на 2-му поверсі в приміщенні Міжгірського районного суду Закарпатської області на підлозі виявлено нетипове для офісного приміщення сміття – мак і сіль. Відеозапис камери спостереження зафіксував нестандартну (дивну) поведінку одного з відвідувачів суду, яка полягала в наступному: особа жіночої статі, вийшовши з вбиральні (туалету), де ймовірно підготувалась до "акції", посіяла вхід перед кабінетом і приймальнею одного з суддів незрозумілу речовину, яка при реальному огляді виявилася маком і сіллю. "Добродійка" намагалась робити це непомітно, очевидно усвідомлюючи, що ці дії можуть бути зафіксовані", – йдеться у повідомленні на сайті суду.

У вказаних діях співробітники суду побачили певну форму впливу на суд.

"З наведеної події можна припустити, що в своїх бажаннях вплинути на суд учасники процесу чи їхні рідні можуть застосовувати і такі "оригінальні" способи, які полягають у залученні надприродних сил, ворожінні та магії… За народним повір'ям, заговори на мак роблять з метою завоювання прихильності особи або з метою "приспати" її пильність і спонукати на вчинення певних дій", – йдеться у повідомленні.

У судовій інстанції наголошують, що частиною І ст. 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення. Такий злочин карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців.

Окрім цього, ст. 185-3 ч. 1 КУпАП передбачено й адміністративну відповідальність, зокрема за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил. За такі дії суд може накласти стягнення у вигляді штрафу в сумі 850-2550 гривень.

Нагадаємо, Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту 14-річного закарпатця, який ножем убив свого товариша.