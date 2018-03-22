Влияние на суд по-закарпатски: женщина посыпала вход в приемную судьи солью и маком

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Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, 22 марта, в Межгорском районном суде произошел странный инцидент: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетительница суда посыпает вход в приемную одного из судей маком и солью. Информацию об этом обнародовали на официальном сайте Межгорского районного суда, сообщает УНН.

"22.03.2018 года около 10 час. на 2-м этаже в помещении Межгорского районного суда Закарпатской области на полу обнаружен нетипичный для офисного помещения мусор - мак и соль. Видеозапись камеры наблюдения зафиксировал нестандартное (странное) поведение одного из посетителей суда, которое заключалась в следующем: лицо женского пола, выйдя из туалета, где предположительно подготовилась к "акции", посеяла вход перед кабинетом и приемной одного из судей непонятное вещество, которое при реальном осмотре оказалось маком и солью. "Добродетелька" пыталась делать это незаметно, очевидно осознавая, что эти действия могут быть зафиксированы", - говорится в сообщении на сайте суда.

В указанных действиях сотрудники суда увидели определенную форму воздействия на суд.

"Из приведенного события можно предположить, что в своих желаниях повлиять на суд участники процесса или их родные могут применять и такие "оригинальные" способы, которые заключаются в привлечении сверхъестественных сил, гадании и магии... По народному поверью, заговоры на мак делают с целью завоевания благосклонности лица или с целью "усыпить" его бдительность и сподвигнуть к совершению определенных действий", - говорится в сообщении пресс-службы.

В судебной инстанции отмечают, что частью I в. 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Такое преступление наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев.

Кроме этого, ст. 185-3 ч. 1 КоАП предусмотрено и административную ответственность, в частности за совершение каких-либо действий, свидетельствующих о явном неуважении к суду или установленным в суде правилам. За такие действия суд может наложить взыскание в виде штрафа в сумме 850-2550 гривен.

Напомним, Ужгородский горрайонный суд взял под стражу 14-летнего закарпатца, который ножом убил своего товарища.

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