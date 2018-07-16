Вперше за п'ять років: через польсько-український кордон намагалися провезти 6 кг коралів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Працівники Національної адміністрації доходів (KAS) Польщі запобігли спробі незаконного перевезення через польсько-український кордон у Медиці 17 коралів різних розмірів та загальною вагою понад 6,3 кг. Про це повідомляє УНН з посиланянм на "Польське радіо".
Це перше за останні п’ять років затримання скам’янілих коралових рифів на польсько-українському кордоні в Підкарпатському воєводстві, повідомила заступниця речника Палати адміністрації доходів у Ряшеві Аґнєшка Сіви.
Корали виявили під час контролю автобуса у прикордонному пункті пропуску в Медиці.
"Корали перевозили у картонних коробках у пасажирській частині автобуса. За словами особи, котра їх везла, корали придбали в інетрнет-крамниці в Україні як подарунок, призначений для акваріума", - сказала вона.
Нагадаємо, у Гостомелі Київської області поліція затримала 30 осіб, які здійснювали охорону робітників, котрі незаконно вирубували лісові насадження.