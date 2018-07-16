Впервые за пять лет: через польско-украинскую границу пытались провезти 6 кг кораллов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Работники Национальной администрации доходов (KAS) Польши предотвратили попытку незаконной перевозки через польско-украинскую границу в Медыке 17 кораллов разных размеров и общим весом более 6,3 кг. Об этом сообщает УНН со посиланянм на "Польское радио".
Это первое за последние пять лет задержания окаменелых коралловых рифов на польско-украинской границе в Подкарпатском воеводстве, сообщила заместитель спикера Палаты администрации доходов в Ряшеве Агнешка Сивы.
Кораллы обнаружили во время контроля автобуса в пограничном пункте пропуска в Медыке.
"Кораллы перевозили в картонных коробках в пассажирской части автобуса. По словам лица, которое их везло, кораллы приобрели в инетрнет-магазина в Украине как подарок, предназначенный для аквариума", - сказала она.
Напомним, в Гостомеле Киевской области полиция задержала 30 человек, осуществлявших охрану рабочих, которые незаконно вырубали лесные насаждения.