Впервые за пять лет: через польско-украинскую границу пытались провезти 6 кг кораллов

Это первое за последние пять лет задержания окаменелых коралловых рифов на польско-украинской границе в Подкарпатском воеводстве, сообщила заместитель спикера Палаты администрации доходов в Ряшеве Агнешка Сивы.

Кораллы обнаружили во время контроля автобуса в пограничном пункте пропуска в Медыке.

"Кораллы перевозили в картонных коробках в пассажирской части автобуса. По словам лица, которое их везло, кораллы приобрели в инетрнет-магазина в Украине как подарок, предназначенный для аквариума", - сказала она.



Напомним, в Гостомеле Киевской области полиция задержала 30 человек, осуществлявших охрану рабочих, которые незаконно вырубали лесные насаждения.