Вперше за 20 років баскетболіст НБА віддав за матч 25 результативних передач
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Розігруючий захисник БК “Нью-Орлеан Пеліканс” Рейджон Рондо повторив унікальне досягнення в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти “Бруклін Нетс”, передає УНН з посиланням на сайт клубу і НБА.
Рондо віддав 25 асистів на партнерів, серед яких найрезультативнішим виявився Ентоні Девіс, доробок якого склав 33 очки і зробив 11 підбирань. Демаркус Казінс оформив дабл-дабл з 27 очок і 14 підбирань.
Зауважимо, що 25 результативних передач в одному матчі раніше вдавалося віддати тільки 8-м гравцям в історії. Останній раз це трапилося в 1996 році, коли Джейсон Кідд оформив дабл-дабл з 20 очок і 25 передач.
Примітно, що Рондо також виявився найстаршим автором 25 результативних пасів за поєдинок (31 рік і 308 днів).
Додамо також, Рондо знаходиться на 30-му місці в історії НБА за кількістю передач — 6241.
Як повідомляв УНН, баскетболіст Фесенко провів найрезультативнішу гру кар’єри в Лізі чемпіонів.