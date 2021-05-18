Вперше в Україні медсестри знають прізвище міністра охорони здоров'я і довіряють йому - Глузман

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"Я можу сказати, що вперше медсестри знають прізвище свого міністра і довірилися йому. Перше і головне - коли він прийшов в це крісло, він чітко говорив і не тільки мені, що реформу Супрун треба припиняти. (...) Медсестри вперше повірили, відчули вітерець розуміння. А такого ніколи не було", - зазначив Глузман.

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Лікар також пояснив, що на питання про відставку міністра Степанова впливають міжнародні партнери за його спробу зупинити реформу Супрун, яка зруйнувала медичну систему.

"Реформи були необхідні, але те, що робила Супрун разом зі своїми помічниками - це була не реформа, це був тихий жах і повне нерозуміння системи. (...) Це можна було б витерпіти, але то що зараз знімають Степанова неприпустимо", - підкреслив Глузман.

Контекст

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що в парламент надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією з джерел УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Шмигаля, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Відставку Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка парламент розгляне сьогодні, 18 травня.