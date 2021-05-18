Впервые в Украине медсестры знают фамилию министра здравоохранения и доверяют ему - Глузман
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Ассоциации психиатров Украины и правозащитник Семен Глузман в эфире телеканала "НАШ" заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов первый глава ведомства, которого знают и поддерживают большинство медиков, передает УНН.
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"Я могу сказать, что впервые медсестры знают фамилию своего министра и доверились ему. Первое и главное - когда он пришел в это кресло, он четко говорил и не только мне, что реформу Супрун надо прекращать. (...) Медсестры впервые поверили, почувствовали ветерок понимания. А такого никогда не было", - отметил Глузман.
Детали
Врач также пояснил, что на вопрос об отставке министра Степанова влияют международные партнеры за его попытку остановить реформу Супрун, которая разрушила медицинскую систему.
"Реформы были необходимы, но то, что делала Супрун вместе со своими помощниками - это была не реформа, это был тихий ужас и полное непонимание системы. (...) Это можно было бы вытерпеть, но то что сейчас снимают Степанова недопустимо", - подчеркнул Глузман.
Контекст
14 мая пресс-секретарь главі Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
По информации из источников УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Шмыгаля, из-за чего он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
Отставку Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко парламент рассмотрит сегодня, 18 мая.