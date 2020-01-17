Вперше в історії Іспанії цивільну гвардію очолила жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Рада міністрів Іспанії схвалила в п’ятницю призначення Марії Гамес на пост глави цивільної гвардії. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю прес-релізі МВС країни, передає УНН з посиланням також на видання La Vanguardia.
Її кандидатуру запропонував міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка. Гамес змінить на посту генерального директора правоохоронних органів Фелікса Вісенте Асона Віласа, який посів цю посаду влітку 2018 року. 50-річна Гамес стане першою жінкою, яка очолить громадянську гвардію, за всю 175-річну історію органу.
Цивільна гвардія Іспанії — поліцейське воєнізоване формування, яке знаходиться в підпорядкуванні МВС і Міноборони країни. Воно було створено в 1844 році. Поряд з національною поліцією Іспанії цивільна гвардія виконує функції з охорони правопорядку.