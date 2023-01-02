Вперше після повномасштабного вторгнення рф в Україну: новий голова МЗС Ізраїлю у вівторок поговорить з лавровим

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“У вівторок Коен має поговорити зі своїм російським колегою сергієм лавровим, але не згадав жодних майбутніх дзвінків з українськими чиновниками”, – йдеться у повідомленні.

Додамо

Елі Коен також заявив про зміну підходу до російсько-української війни, зазначаючи, що відтепер Ізраїль менше обговорюватиме це питання, але продовжить активно надавати гуманітарну допомогу Україні.

Зазначимо, що це перша пряма комунікація Ізраїлю та росії з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну. Офіційний Єрусалим із самого початку засуджував російську агресію в Україні, висловлюю повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.