Вперше після повномасштабного вторгнення рф в Україну: новий голова МЗС Ізраїлю у вівторок поговорить з лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Новий голова МЗС Ізраїлю Елі Коен, виступаючи на церемонії вступу на посаду, заявив, що 3 січня проведе телефонну розмову із російським колегою сергієм лавровим. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
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“У вівторок Коен має поговорити зі своїм російським колегою сергієм лавровим, але не згадав жодних майбутніх дзвінків з українськими чиновниками”, – йдеться у повідомленні.
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Елі Коен також заявив про зміну підходу до російсько-української війни, зазначаючи, що відтепер Ізраїль менше обговорюватиме це питання, але продовжить активно надавати гуманітарну допомогу Україні.
Зазначимо, що це перша пряма комунікація Ізраїлю та росії з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну. Офіційний Єрусалим із самого початку засуджував російську агресію в Україні, висловлюю повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.