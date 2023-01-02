Впервые после полномасштабного вторжения рф в Украину: новый глава МИД Израиля во вторник поговорит с лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Новый глава МИД Израиля Эли Коэн, выступая на церемонии вступления на должность, заявил, что 3 января проведет телефонный разговор с российским коллегой сергеем лавровым. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
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“Во вторник Коэн должен поговорить со своим российским коллегой сергеем лавровым, но не упомянул никаких предстоящих звонков с украинскими чиновниками”, – говорится в сообщении.
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Эли Коэн также заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать данный вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине.
Отметим, что это первая прямая коммуникация Израиля и россии с момента полномасштабного вторжения рф в Украину. Официальный Иерусалим с самого начала осуждал российскую агрессию в Украине, выражаю полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.