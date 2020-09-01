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Вперше на українському форумі виступить Ренді Цукерберг

Київ • УНН

 • 15434 перегляди

Ренді Цукерберг - американська підприємиця, інвесторка, засновниця та генеральна директорка Zuckerberg Media – буде хедлайнером V міжнародного форуму Kyiv Smart City Forum 2020. Захід відбудеться 8 жовтня в онлайн-форматі.

Вперше на українському форумі виступить Ренді Цукерберг

Сестра засновника Facebook перш ніж заснувати власну компанію, створила Facebook Live — інструмент для прямих ефірів у Facebook, який використовують понад мільярд людей у всьому світі. За цей проект вона була номінована на премію “Еммі” в номінації “висвітлення новин в режимі реального часу”. Вона написала чотири книги, дві з яких стали бестселерами, а за однією з них, DOT, зняли телесеріал. Zuckerberg Media під її керівництвом співпрацює з такими компаніями-гігантами як The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo та ін.

Цукерберг присвятила Facebook 10 років. Вона починала роботу в нікому не відомому стартапі, який налічував усього 12 співробітників, і пішла з посади комерційного директора величезної компанії, в якій працювало кілька тисяч осіб з більш як 40 представництвами по всьому світу. Зараз Ренді активно допомагає підприємцям-початківцям, які пропонують геніальні бізнес-ідеї. “Я вважаю себе покровителькою бізнесу. Щоранку я питаю себе: чи можу я допомогти ще більшій кількості підприємців?”, — зізнається Ренді. Її головна місія сьогодні — підтримка бізнесменів з різних країн та залучення інвестицій новими методами. Всесвітньовідомий спікер з технологій та підприємництва, вона допомагає іншим зрозуміти нові тенденції в технологіях і розповідає, як примусити їх працювати на вас та ваш бізнес.

Сфера інтересів Ренді Цукерберг розповсюджується також на продюсування вистав на Бродвеї та телепроектів, ведення щотижневого шоу Randi Zuckerberg Means Business на радіо та навіть акторство — Ренді зіграла в мюзиклі Rock of Ages.

Українські підприємці, стартапери та всі бажаючі матимуть унікальну можливість послухати Ренді Цукерберг в режимі реального часу 8 жовтня 2020 року під час Kyiv Smart City Forum 2020 на інноваційній онлайн-платформі для дискусій про майбутнє розумних міст. Форум, який є однією з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smart city — технологій, збирає тисячі найкращих українських та міжнародних експертів з інновацій, урбаністів, представників влади та антикризових менеджерів.

Вперше в Україні такий масштабний форум проходитиме на інтерактивній онлайн-платформі, яка міститиме в собі потік виступів від провідних українських та міжнародних спікерів, віртуальну виставкову зону з найкращими технологічними рішеннями, живе спілкування зі smart-спільнотою, інтерактивні заходи та нетворкінг з ТОП міжнародними компаніями.

Спікери з України, Нідерландів, США, Іспанії, Німеччини та Сінгапуру розкажуть про трансформації, що відбуваються по всьому світу, представлять унікальний контент, різні точки зору та досвід професіоналів в удосконаленні всіх аспектів smart-життя.

Для читачів порталу unn.com.ua діє знижка 20% за промокодом UNN2020.

Детальніша інформація на сайті форуму: http://forum.kyivsmartcity.com

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