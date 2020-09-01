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Впервые на украинском форуме выступит Рэнди Цукерберг

Киев • УНН

 • 15431 просмотра

Рэнди Цукерберг - американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media - будет хедлайнером V международного форума Kyiv Smart City Forum 2020. Мероприятие состоится 8 октября в онлайн-формате.

Впервые на украинском форуме выступит Рэнди Цукерберг

Сестра основателя Facebook прежде чем основать собственную компанию, создала Facebook Live - инструмент для прямых эфиров в Facebook, который используют более миллиарда людей во всем мире. За этот проект она была номинирована на премию «Эмми» в номинации «освещение новостей в режиме реального времени». Она написала четыре книги, две из которых стали бестселлерами, а по одной из них, DOT, сняли телесериал. Zuckerberg Media под ее руководством сотрудничает с такими компаниями-гигантами как The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo и др.

Цукерберг посвятила Facebook 10 лет. Она начинала работу в никому не известном стартапе, который насчитывал всего 12 сотрудников, и ушла с должности коммерческого директора огромной компании, в которой работало несколько тысяч человек из более чем 40 представительствами по всему миру. Сейчас Рэнди активно помогает предпринимателям, которые предлагают гениальные бизнес-идеи. «Я считаю себя покровительницей бизнеса. Каждое утро я спрашиваю себя: могу ли я помочь еще большему количеству предпринимателей?», - признается Рэнди. Ее главная миссия сегодня - поддержка бизнесменов из разных стран и привлечения инвестиций новыми методами. Всемирно известный спикер по технологиям и предпринимательству, она помогает другим понять новые тенденции в технологиях и рассказывает, как заставить их работать на вас и ваш бизнес.

Сфера интересов Рэнди Цукерберг распространяется также на продюсирование представлений на Бродвее и телепроектов, ведение еженедельного шоу Randi Zuckerberg Means Business на радио и даже актерство - Рэнди сыграла в мюзикле Rock of Ages.

Украинские предприниматели, стартаперы и все желающие получат уникальную возможность послушать Рэнди Цукерберг в режиме реального времени 8 октября 2020г. во время Kyiv Smart City Forum 2020 на инновационной онлайн-платформе для дискуссий о будущем умных городов. Форум, который является одним из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city - технологий, собирает тысячи лучших украинских и международных экспертов по инновациям, урбанистов, представителей власти и антикризисных менеджеров.

Впервые в Украине такой масштабный форум будет проходить на интерактивной онлайн-платформе, которая будет содержать в себе поток выступлений от ведущих украинских и международных спикеров, виртуальную выставочную зону с лучшими технологическими решениями, живое общение со smart-сообществом, интерактивные мероприятия и нетворкинг с ТОП международными компаниями.

Спикеры из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Сингапура расскажут о трансформации, происходящей по всему миру, представят уникальный контент, различные точки зрения и опыт профессионалов в совершенствовании всех аспектов smart-жизни.

Для читателей портала unn.com.ua действует скидка 20% по промокоду UNN2020.

Дополнительная информация на сайте форума: http://forum.kyivsmartcity.com

 

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