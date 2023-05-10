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Вперше: Ізраїль використав систему ППО "Праща Давида", щоб збити ракети над Тель-Авівом

Вперше: Ізраїль використав систему ППО "Праща Давида", щоб збити ракети над Тель-Авівом

Київ • УНН

 • 1842407 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. За словами джерела Times of Israel в ЦАХАЛі, у середу система ППО David's Sling (Праща Давида) успішно збила ракету із Сектора Газа, що стало першим реальним перехопленням батареї, інформує УНН.

Деталі

Ракета була однією з трьох випущених по Тель-Авіву близько 14:20 тоді як терористи "Ісламського джихаду" розпочали відповідь на ізраїльський наступ, який розпочався перед світанком у вівторок. Сили оборони Ізраїлю заявили, що в середу вдень по Ізраїлю було випущено не менше 270 ракет, понад 60 з яких були перехоплені "Залізним куполом". Три впали у населених пунктах, а решта впала в Газі або приземлилася на відкритій місцевості.

Очікується, що "Праща Давида" середньої дальності заповнить пролом у системі протиракетної оборони Ізраїлю, яка включає "Залізний купол" малої дальності та систему "Стріла", призначену для перехоплення балістичних ракет великої дальності.

"Залізний купол" перемалював контури конфліктів Ізраїлю з Газою з того часу, як його вперше розгорнули понад десять років тому під час аналогічного спалаху насильства з палестинським анклавом. Досі батареї "Залізний купол" були основною оборонною зброєю, що використовується проти ракет, випущених по Ізраїлю з Гази або Лівану, у тому числі на середніх дистанціях.

У 2020 році ЦАХАЛ провів великі навчання з протиповітряної оборони, у тому числі випробування нової версії "Пращі Давида". У ході випробувань протиракетна система протистояла балістичним ракетам, які прямують по фіксованій і наперед заданій траєкторії, а також крилатим ракетам, які важко вразити.

Двома роками раніше військовим не вдалося збити ракети із Сирії за допомогою системи "Праща Давида".

Тоді ЦАХАЛ заявив, що рішення активувати "Прощу Давида" було розумним, але система захисту не змогла перехопити ракети з технічних причин, які не могли бути опубліковані з міркувань безпеки. Зрештою, ці ракети впали на території Сирії.

У 2018 році військові заявили, що уроки, які вони винесли з цього інциденту — першого відомого бойового застосування "Пращі Давида", "будуть реалізовані в системі ППО".

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