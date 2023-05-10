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Впервые: Израиль использовал систему ПВО "Праща Давида", чтобы сбить ракеты над Тель-Авивом

Впервые: Израиль использовал систему ПВО "Праща Давида", чтобы сбить ракеты над Тель-Авивом

Киев • УНН

 • 1842405 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. По словам источника Times of Israel в ЦАХАЛе, в среду система ПВО David's Sling (Праща Давида) успешно сбила ракету из Сектора Газа, что стало первым реальным перехватом батареи, информирует УНН.

Детали

Ракета была одной из трех выпущенных по Тель-Авиву около 14:20 тогда как террористы "Исламского джихада" начали ответ на израильское наступление, которое началось перед рассветом во вторник. Силы обороны Израиля заявили, что в среду днем по Израилю было выпущено не менее 270 ракет, более 60 из которых были перехвачены "Железным куполом". Три упали в населенных пунктах, а остальные упали в Газе или приземлились на открытой местности.

Ожидается, что "Праща Давида" средней дальности заполнит брешь в системе противоракетной обороны Израиля, которая включает "Железный купол" малой дальности и систему "Стрела", предназначенную для перехвата баллистических ракет большой дальности.

"Железный купол" перерисовал контуры конфликтов Израиля с Газой с тех пор, как его впервые развернули более десяти лет назад во время аналогичной вспышки насилия с палестинским анклавом. До сих пор батареи "Железный купол" были основным оборонительным оружием, используемым против ракет, выпущенных по Израилю из Газы или Ливана, в том числе на средних дистанциях.

В 2020 году ЦАХАЛ провел крупные учения по противовоздушной обороне, в том числе испытания новой версии "Пращи Давида". В ходе испытаний противоракетная система противостояла баллистическим ракетам, которые направляются по фиксированной и заранее заданной траектории, а также крылатым ракетам, которые трудно поразить.

Двумя годами ранее военным не удалось сбить ракеты из Сирии с помощью системы "Пращи Давида".

Тогда ЦАХАЛ заявил, что решение активировать "Пращу Давида" было разумным, но система защиты не смогла перехватить ракеты по техническим причинам, которые не могли быть опубликованы по соображениям безопасности. В конце концов, эти ракеты упали на территории Сирии.

В 2018 году военные заявили, что уроки, которые они извлекли из этого инцидента — первого известного боевого применения "Пращи Давида", "будут реализованы в системе ПВО".

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