Возняцкі стала переможницею Підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Датчанка Каролін Возняцкі здобула перемогу над американкою Вінус Вільямс у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), який пройшов в Сінгапурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Зустріч завершилася з рахунком 6:4.
37-річна американка, "посіяна" під п'ятим номером, стала найстаршою фіналісткою в історії змагань.
Возняцкі і Вільямс грали один з одним в восьмий раз. Вперше в їхньому протистоянні перемогу здобула датчанка.
Кароліна Возняцкі вперше в кар'єрі зуміла виграти на Підсумковому турнірі WTA. Кращим її результатом до цього був вихід у фінал в 2010 році, де вона поступилася бельгійці Кім Клійстерс.