Возняцкі стала переможницею Підсумкового турніру WTA

Зустріч завершилася з рахунком 6:4.

37-річна американка, "посіяна" під п'ятим номером, стала найстаршою фіналісткою в історії змагань.

Возняцкі і Вільямс грали один з одним в восьмий раз. Вперше в їхньому протистоянні перемогу здобула датчанка.

Кароліна Возняцкі вперше в кар'єрі зуміла виграти на Підсумковому турнірі WTA. Кращим її результатом до цього був вихід у фінал в 2010 році, де вона поступилася бельгійці Кім Клійстерс.