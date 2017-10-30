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Возняцкі стала переможницею Підсумкового турніру WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Датчанка Каролін Возняцкі здобула перемогу над американкою Вінус Вільямс у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), який пройшов в Сінгапурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Зустріч завершилася з рахунком 6:4.

37-річна американка, "посіяна" під п'ятим номером, стала найстаршою фіналісткою в історії змагань.

Возняцкі і Вільямс грали один з одним в восьмий раз. Вперше в їхньому протистоянні перемогу здобула датчанка.

Кароліна Возняцкі вперше в кар'єрі зуміла виграти на Підсумковому турнірі WTA. Кращим її результатом до цього був вихід у фінал в 2010 році, де вона поступилася бельгійці Кім Клійстерс.

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