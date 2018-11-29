Воєнний стан: що говорить один з головних "годувальників" країни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Введене військове положення частково поширюється на ті області, де розташовані виробничі майданчики агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт". Про це повідомили в компанії, передає УНН.
Однак, на даний момент "МХП" не бачить причин змінювати цінову політику або ж зривати міжнародні контракти, посилаючись на форс-мажор.
"На сьогодні не існує ніяких правових та інших підстав для зміни процесів виконання нашими підприємствами контрактних зобов'язань як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Всі раніше обумовлені умови таких контрактних зобов'язань залишаються в силі.
Це також стосується цінової політики компанії", - наголосили в МХП.
У компанії також додали, що виробничі майданчики працюють в штатному режимі і ніяких "особливих" обмежень не передбачено.
"Ми дотримуємося вимог чинного законодавства України, уважно стежимо за розвитком ситуації для того, щоб в разі отримання доручень або вказівок органів влади, проінформувати і/або проінструктувати своїх співробітників", - повідомили в МХП.
Нагадаємо, раніше в МінАПК озвучили ризики для агропромислового комплексу в зв'язку з введенням воєнного стану, в тому числі можливі зриви міжнародних контрактів.
Довідка: "Миронівський хлібопродукт" найбільший виробник і експортер курятини в Україні. Компанія виробляє третину всього м'яса країни, яке споживають українці, тому в ДФС його вважають одним з головних "годувальників" країни.
Найбільш відомі бренди: "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський".