Военное положение: что говорит один из главных “кормильцев” страны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Введённое военное положения частично распространяется на те области, где расположены производственные площадки агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт”. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
Однако, на данный момент “МХП” не видит причин менять ценовую политику или же срывать международные контракты, ссылаясь на форс-мажор.
“На сегодняшний день не существует никаких правовых и других оснований для изменения процессов выполнения нашими предприятиями контрактных обязательств как на внутреннем, так и на внешних рынках. Все ранее оговоренные условия таких контрактных обязательств остаются в силе.
Это также касается ценовой политики компании”, - подчеркнули в МХП.
В компании также добавили, что производственные площадки работают в штатном режиме и никаких “особых” ограничений не предусмотрено.
“Мы придерживаемся требований действующего законодательства Украины, внимательно следим за развитием ситуации для того, чтобы в случае получения поручений или указаний органов власти, проинформировать и/или проинструктировать своих сотрудников”, — сообщили в МХП.
Напомним, ранее в МинАПК озвучили риски для агропромышленного комплекса в связи с введением военного положения, в том числе возможные срывы международных контрактов.
Справка: “Мироновский хлебопродукт” крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. Компания производит треть всего мяса страны, которое едят украинцы, поэтому в ГФС его считают одним из главных “кормильцев” страны.
Наиболее известные бренды: “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”.