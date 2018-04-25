Вовк оскаржив до суду недопуск його до конкурсу з відбору до НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чинний голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк оскаржив до суду рішення номінаційної комісії щодо його недопуску до конкурсу з обрання нових членів Комісії. Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній член НКРЕКП Андрій Герус, передає УНН.
"Дмитро Вовк оскаржив рішення Конкурсної Комісії про недопуск до конкурсу у Адмін суді м. Києва. Суддя - Кузьменко Анна Ігорівна", - написав він.
Нагадаємо, номінаційна комісія не допустила чинного голову Нацкомісії регулювання сфер енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка до конкурсу на обрання нових членів НКРЕКП.
Вовка не допустили до конкурсу на підставі норми закону про обов'язкову наявність у кандидата досвіду роботи протягом 5 років в сфері енергетики.