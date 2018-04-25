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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волк обжаловал в суд недопуск его к конкурсу по отбору НКРЭКУ

Киев • УНН

 • 12473 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Действующий председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк обжаловал в суде решение номинационной комиссии о его недопуске к конкурсу по избранию новых членов Комиссии. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, передает УНН.

Волк обжаловал в суд недопуск его к конкурсу по отбору НКРЭКУ

"Дмитрий Вовк обжаловал решение Конкурсной Комиссии о недопуске к конкурсу в Админ суде г. Киева. Судья - Кузьменко Анна Игоревна", - написал он.

Напомним, номинационная комиссия не допустила действующего председателя Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЭКУ.

Волка не допустили к конкурсу на основании нормы закона об обязательном наличии у кандидата опыта работы в течение 5 лет в сфере энергетики.

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