Волк обжаловал в суд недопуск его к конкурсу по отбору НКРЭКУ

"Дмитрий Вовк обжаловал решение Конкурсной Комиссии о недопуске к конкурсу в Админ суде г. Киева. Судья - Кузьменко Анна Игоревна", - написал он.



Напомним, номинационная комиссия не допустила действующего председателя Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЭКУ.



Волка не допустили к конкурсу на основании нормы закона об обязательном наличии у кандидата опыта работы в течение 5 лет в сфере энергетики.