Волк обжаловал в суд недопуск его к конкурсу по отбору НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Действующий председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк обжаловал в суде решение номинационной комиссии о его недопуске к конкурсу по избранию новых членов Комиссии. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, передает УНН.
"Дмитрий Вовк обжаловал решение Конкурсной Комиссии о недопуске к конкурсу в Админ суде г. Киева. Судья - Кузьменко Анна Игоревна", - написал он.
Напомним, номинационная комиссия не допустила действующего председателя Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЭКУ.
Волка не допустили к конкурсу на основании нормы закона об обязательном наличии у кандидата опыта работы в течение 5 лет в сфере энергетики.