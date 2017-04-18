Восьма частина "Форсажу" встановила рекорд в прокаті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Фільм "Форсаж 8" встановив новий рекорд по зборах в прокаті, зібравши за перший уїк-енд 532,5 мільйона доларів, передає УНН з посиланням на Сomingsoon.
Як повідомляється, що 432,3 мільйона були зібрані в світовому прокаті, а 100,2 мільйона припали на домашній прокат. Картині вдалося обійти фільм "Зоряні війни: Пробудження сили", який заробив 529 мільйонів доларів за перший прокатний вікенд.
Крім того, збори "Форсажу" стали рекордними для студії Universal, перевищивши показники "Мир Юрського періоду", який зібрав за перші вихідні 525,5 мільйонів доларів.
Як повідомляв УНН, трейлер третьої частини "Тора" став рекордсменом за переглядами серед фільмів Disney.