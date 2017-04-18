Восьмая часть "Форсажа" установила рекорд в прокате

Как сообщается, что 432,3 миллиона были собраны в мировом прокате, а 100,2 миллиона пришлись на домашний прокат. Картине удалось обойти фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который заработал 529 млн долларов за первый прокатный уикенд.

Кроме того, собрание "Форсажа" стали рекордными для студии Universal, превысив показатели "Мир Юрского периода", который собрал за первые выходные 525,5 млн долларов.

Как сообщал УНН, трейлер третьей части "Тора" стал рекордсменом по просмотрам среди фильмов Disney .